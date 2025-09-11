FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die FedEx-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 229,90 USD.

Um 20:06 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 229,90 USD nach oben. Die FedEx-Aktie legte bis auf 230,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,26 USD. Zuletzt wechselten via New York 104.143 FedEx-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 308,52 USD. Derzeit notiert die FedEx-Aktie damit 25,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 194,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,47 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass FedEx-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete FedEx 5,52 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 312,71 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte FedEx am 24.06.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,94 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 22,22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.09.2025 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können FedEx-Anleger Experten zufolge am 17.09.2026 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

