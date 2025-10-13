DAX24.355 +0,5%Est505.556 +0,5%MSCI World4.279 +1,0%Top 10 Crypto15,77 +2,9%Nas22.606 +1,8%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,64 +2,5%Gold4.096 +1,9%
Heute im Fokus
So entwickelt sich FedEx

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken FedEx am Montagnachmittag ins Plus

13.10.25 16:08 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken FedEx am Montagnachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von FedEx. Das Papier von FedEx legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 228,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
195,58 EUR -9,07 EUR -4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr ging es für das FedEx-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 228,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die FedEx-Aktie sogar auf 228,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 227,16 USD. Zuletzt wechselten via New York 26.741 FedEx-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,32 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 194,34 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die FedEx-Aktie derzeit noch 14,76 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,97 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 300,00 USD aus.

Am 18.09.2025 legte FedEx die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,46 USD, nach 3,21 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat FedEx im vergangenen Quartal 22,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FedEx 21,58 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von FedEx wird am 18.12.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Experten taxieren den FedEx-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,11 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

