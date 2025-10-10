FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx am Abend leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von FedEx gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von FedEx gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,5 Prozent auf 226,24 USD abwärts.

Das Papier von FedEx gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 226,24 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die FedEx-Aktie bis auf 225,68 USD. Bei 238,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten FedEx-Aktien beläuft sich auf 135.020 Stück.

Bei 308,52 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 36,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 194,34 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die FedEx-Aktie mit einem Verlust von 14,10 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten FedEx-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,97 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 300,00 USD.

Am 18.09.2025 hat FedEx die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat FedEx 22,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von FedEx rechnen Experten am 17.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass FedEx einen Gewinn von 18,11 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

