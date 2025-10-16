FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx gewinnt am Abend an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von FedEx. Im New York-Handel gewannen die FedEx-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die FedEx-Aktie konnte um 20:04 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 236,44 USD. Die FedEx-Aktie legte bis auf 238,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 237,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.194 FedEx-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 308,52 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der FedEx-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,52 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,97 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 300,00 USD.

Am 18.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 3,46 USD. Im letzten Jahr hatte FedEx einen Gewinn von 3,21 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,08 Prozent auf 22,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

In der FedEx-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

