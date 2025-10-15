FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx wird am Abend ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die FedEx-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 234,41 USD abwärts.

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 20:05 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 234,41 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 231,32 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,28 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 55.777 Aktien.

Bei 308,52 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD ab. Mit Abgaben von 17,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,97 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,00 USD für die FedEx-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 18.09.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,14 USD je FedEx-Aktie.

