DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.303 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.665 +0,6%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1641 +0,3%Öl62,17 -0,2%Gold4.211 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 NEL ASA A0B733 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 853292
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: Dow knapp im Plus -- DAX schließt schwächer -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung Krypto-Unternehmen Tether plant Milliarden-Kapitalerhöhung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Kursentwicklung

FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx wird am Abend ausgebremst

15.10.25 20:23 Uhr
FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von FedEx gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die FedEx-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 234,41 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FedEx Corp.
202,25 EUR 4,97 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die FedEx-Aktie notierte im New York-Handel um 20:05 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 234,41 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die FedEx-Aktie bisher bei 231,32 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 234,28 USD. Der Tagesumsatz der FedEx-Aktie belief sich zuletzt auf 55.777 Aktien.

Bei 308,52 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,34 USD ab. Mit Abgaben von 17,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für FedEx-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,52 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,97 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,00 USD für die FedEx-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte FedEx am 18.09.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte FedEx Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von FedEx.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,14 USD je FedEx-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur FedEx-Aktie

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren eingefahren

September 2025: Experten empfehlen FedEx-Aktie mehrheitlich zum Kauf

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf FedEx

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FedEx

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025FedEx BuyUBS AG
22.07.2025FedEx OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.06.2025FedEx BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.10.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2024FedEx Market-PerformBernstein Research
26.06.2024FedEx Equal-weightMorgan Stanley
22.03.2024FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.12.2023FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen