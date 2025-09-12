FedEx Aktie News: S&P 500 Aktie FedEx schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von FedEx. Die FedEx-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 231,08 USD.
Um 15:52 Uhr wies die FedEx-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 231,08 USD nach oben. Die FedEx-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 232,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 231,72 USD. Von der FedEx-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.983 Stück gehandelt.
Bei 308,52 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der FedEx-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 194,34 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die FedEx-Aktie 18,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,73 USD. Im Vorjahr hatte FedEx 5,52 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 312,71 USD je FedEx-Aktie an.
Am 24.06.2025 lud FedEx zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,94 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FedEx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,22 Mrd. USD im Vergleich zu 22,11 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 18.09.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von FedEx veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.09.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass FedEx ein EPS in Höhe von 18,51 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.06.2025
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2021
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.12.2020
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|18.09.2019
|FedEx Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2008
|FedEx Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
