Deutsche Börse stellt Handel mit Coinbase-Aktie ab Freitag zunächst ein

Wie es auf XETRA-Newsboard heißt, gilt dies für den Handel an der Frankfurter Börse wie auch den Handel im Computerhandelssystem XETRA. Grund der Maßnahme sind demnach fehlende Stamm- bzw. Kennzeichnungsdaten für das Papier.

Die Aktie hatte am 14. April ein spektakuläres und mit viel Aufmerksamkeit verfolgtes Börsendebüt an der NASDAQ. Sie beendete den ersten Handelstag mit 328,28 Dollar, was gegenüber dem Referenzpreis von 250 Dollar ein Plus von gut 30 Prozent bedeutet. Zuletzt wurde das Papier in den USA mit 320,82 Dollar gehandelt, nachdem zwischenzeitlich ein starkes Minus bei den Kryptowährungen die Stimmung für die Branche etwas eingetrübt hat. Coinbase betreibt eine Handelsplattform für Kryptowährungen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com