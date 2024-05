Fehlende Impulse in New York: S&P 500 beendet die Mittwochssitzung wenig bewegt

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 gönnte sich schlussendlich eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel

Der S&P 500 schloss nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 5.187,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 44,118 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,430 Prozent tiefer bei 5.165,37 Punkten in den Handel, nach 5.187,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.165,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.191,95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0,880 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 08.04.2024, einen Wert von 5.202,39 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 08.02.2024, einen Stand von 4.997,91 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, notierte der S&P 500 bei 4.138,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,38 Prozent aufwärts. Bei 5.264,85 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Arista Networks (+ 6,45 Prozent auf 291,67 USD), Globe Life (+ 5,08 Prozent auf 89,49 USD), Emerson Electric (+ 4,89 Prozent auf 112,65 USD), HP (+ 3,63 Prozent auf 29,44 USD) und NRG Energy (+ 3,30 Prozent auf 75,82 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Broadridge Financial Solutions (-5,41 Prozent auf 190,46 USD), Align Technology (-4,49 Prozent auf 273,65 USD), Bio-Rad Laboratories (-4,16 Prozent auf 268,26 USD), Electronic Arts (-3,84 Prozent auf 125,24 USD) und PayPal (-3,20 Prozent auf 63,81 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 23.406.649 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,860 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

2024 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 400,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.net