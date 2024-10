Fokus Autogeschäft

Der US-Konzern Texas Instruments hat am Mittwoch zur guten Stimmung im europäischen Chip- und Automobilsektor beigetragen.

Der Halbleiterhersteller hatte am Vorabend nach US-Börsenschluss mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen, während die Anleger einen eher enttäuschenden Ausblick augenscheinlich etwas weniger gewichteten. Am Mittwoch legten die Aktien von Texas Instruments im vorbörslichen New Yorker Handel um fast 4 Prozent zu.

Analyst Blayne Curtis vom Investmenthaus Jefferies lobte unter anderem die Stärke der US-Amerikaner im Auto-Geschäft, vor allem in China. Insofern sei der grundlegende Geschäftstrend bei Texas Instruments tatsächlich viel besser als gedacht.

In Europa zogen Aktien von Unternehmen mit starkem Fokus auf die Autobranche an. Infineon verteuerten sich als bester Wert im DAX um 4,3 Prozent an, STMicroelectronics gewannen in Paris 2,6 Prozent. Der europäische Automobilsektor lag in der Stoxx-600-Übersicht mit plus einem Prozent vorne und stemmte sich gegen seine Schwäche seit April. Der Techsektor lag leicht im Plus.

Im Dax bewegten sich die Autowerte im vorderen Feld. Volkswagen (VW) legten um 1 Prozent zu und Mercedes-Benz sowie BMW um jeweils 0,8 Prozent.

Auch die Aktien der Porsche AG stiegen um 0,7 Prozent. Die Citigroup hatte die Aktien des Sportwagenbauers zum Kauf empfohlen. Analyst Harald Hendrikse sieht deutliches Gewinnsteigerungspotenzial für das erste Halbjahr 2025, womit sich die Volkswagen-Tochter von der Konkurrenz abheben sollte. Nach dem Gegenwind in diesem Jahr sollte Porsche in den kommenden beiden Jahren von einer hohen Nachfrage nach den neuen Modellen profitieren.

