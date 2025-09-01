DAX23.501 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.009 -1,2%Nas21.074 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,83 +1,0%Gold3.515 +1,1%
So entwickelt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor macht am Dienstagnachmittag Boden gut

02.09.25 16:09 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Das Papier von Ford Motor konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 11,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,96 EUR 0,05 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Ford Motor-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 11,82 USD. Bei 11,83 USD erreichte die Ford Motor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,69 USD. Zuletzt wechselten 1.992.203 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 11,99 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 1,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 USD. Abschläge von 28,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,780 USD an Ford Motor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,675 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,00 USD an.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 50,18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,81 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,17 USD je Ford Motor-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

