Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verliert am Abend kräftig

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Ford Motor. Der Ford Motor-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,0 Prozent auf 11,94 USD.

Die Ford Motor-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,0 Prozent auf 11,94 USD abwärts. Bei 11,75 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 14.813.162 Ford Motor-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 12,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 6,68 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,669 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie.

Am 30.07.2025 lud Ford Motor zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,81 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 28.10.2026 wird Ford Motor schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

