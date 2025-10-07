Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ford Motor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 5,4 Prozent auf 12,02 USD ab.

Das Papier von Ford Motor gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 12,02 USD abwärts. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 12,01 USD. Mit einem Wert von 12,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.254.033 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 12,80 USD erreichte der Titel am 06.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,45 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,780 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,669 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,18 Mrd. USD im Vergleich zu 47,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,17 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

