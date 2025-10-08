Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit Verlusten

Ford Motor im Fokus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Ford Motor-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 11,87 USD ab.

Das Papier von Ford Motor befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 11,87 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Ford Motor-Aktie ging bis auf 11,86 USD. Bei 11,97 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.247.421 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,84 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,669 USD, nach 0,780 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,46 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,81 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Ford Motor rechnen Experten am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen