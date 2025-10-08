Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verbilligt sich am Abend

Notierung im Fokus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 11,80 USD ab.

Das Papier von Ford Motor befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 11,80 USD ab. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 11,79 USD. Bei 11,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 5.325.055 Ford Motor-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,80 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,43 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,43 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,18 Mrd. USD im Vergleich zu 47,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Ford Motor rechnen Experten am 28.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ford Motor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen