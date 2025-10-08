DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.023 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,12 +0,6%Gold4.047 +1,6%
Notierung im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verbilligt sich am Abend

08.10.25 20:24 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verbilligt sich am Abend

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 11,80 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
10,09 EUR -0,06 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Ford Motor befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 11,80 USD ab. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 11,79 USD. Bei 11,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 5.325.055 Ford Motor-Aktien.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,80 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,43 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,43 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ford Motor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50,18 Mrd. USD im Vergleich zu 47,81 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Ford Motor rechnen Experten am 28.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

