Heute im Fokus
Wall Street in Grün -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Ford Motor im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagabend mit Verlusten

15.09.25 20:24 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Montagabend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 11,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,80 EUR -0,05 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 11,66 USD nach. Im Tief verlor die Ford Motor-Aktie bis auf 11,62 USD. Bei 11,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.976.988 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,99 USD an. Der derzeitige Kurs der Ford Motor-Aktie liegt somit 2,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 8,45 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

Nach 0,780 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,662 USD je Ford Motor-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Ford Motor ein EPS in Höhe von 1,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen