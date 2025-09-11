Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Ford Motor im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 11,61 USD nach.

Die Ford Motor-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 11,61 USD abwärts. In der Spitze büßte die Ford Motor-Aktie bis auf 11,57 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,72 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 718.655 Ford Motor-Aktien.

Bei 11,99 USD markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 3,21 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,662 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Ford Motor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,18 USD fest.

