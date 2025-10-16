DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.292 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.539 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Eurokurs steigt zum US-Dollar den dritten Handelstag in Folge - die Gründe
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht nach neuem Modell für Werk in Ontario
Fokus auf Aktienkurs

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

16.10.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 11,69 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,93 EUR -0,06 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 11,69 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ford Motor-Aktie bis auf 11,65 USD. Bei 11,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5.025.264 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Bei 12,80 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,780 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,669 USD je Ford Motor-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,00 USD an.

Ford Motor veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50,18 Mrd. USD gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Ford Motor.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,16 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Bildquellen: suriya silsaksom / Shutterstock.com

