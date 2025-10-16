Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 11,67 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 11,67 USD. Die Ford Motor-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,65 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 11,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 830.746 Ford Motor-Aktien.

Bei 12,80 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,64 Prozent könnte die Ford Motor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ford Motor-Aktie 38,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,669 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ford Motor 0,780 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Ford Motor-Aktie wird bei 7,00 USD angegeben.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Ford Motor hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,46 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 50,18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,81 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 23.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Ford Motor-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,16 USD je Ford Motor-Aktie.

