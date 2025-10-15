Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Nachmittag auf grünem Terrain

Ford Motor im Fokus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 11,67 USD zu.

Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 11,67 USD. Die Ford Motor-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,70 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 367.970 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 12,80 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ford Motor-Aktie 9,69 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Ford Motor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,669 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig wurden 50,18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ford Motor 47,81 Mrd. USD umgesetzt.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,16 USD je Aktie in den Ford Motor-Büchern.

