Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Ford Motor am Abend zu

15.10.25 20:23 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Ford Motor am Abend zu

Die Aktie von Ford Motor gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 11,72 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 11,72 USD zu. Der Kurs der Ford Motor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,78 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.042.169 Ford Motor-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,80 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 27,94 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,669 USD, nach 0,780 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,00 USD aus.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,18 Mrd. USD – ein Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ford Motor 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 23.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,16 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

