Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor gewinnt am Abend an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ford Motor-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 11,89 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 11,89 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Ford Motor-Aktie sogar auf 12,01 USD. Bei 11,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Ford Motor-Aktie belief sich zuletzt auf 5.216.912 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 12,80 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,669 USD, nach 0,780 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,00 USD an.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Ford Motor-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ford Motor-Aktie in Höhe von 1,16 USD im Jahr 2025 aus.

