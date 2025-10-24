DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.216 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold4.124 -0,1%
So bewegt sich Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus

24.10.25 16:08 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Freitagnachmittag mit sattem Kursplus

Die Aktie von Ford Motor gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere zuletzt 9,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
11,59 EUR 1,13 EUR 10,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Ford Motor-Papiere um 15:53 Uhr 9,0 Prozent. Der Kurs der Ford Motor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,49 USD zu. Mit einem Wert von 12,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.097.575 Ford Motor-Aktien.

Bei einem Wert von 13,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 37,21 Prozent würde die Ford Motor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 30.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 10.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Ford Motor im Jahr 2025 1,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

