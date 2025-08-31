Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Formycon gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 24,75 EUR.

Das Papier von Formycon konnte um 15:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 24,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 24,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,40 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 5.358 Aktien.

Am 10.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Formycon-Aktie mit einem Kursplus von 160,20 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 22,51 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Formycon veröffentlichte am 19.05.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,34 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,111 EUR je Formycon-Aktie.

