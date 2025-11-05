Formycon Aktie News: Formycon am Mittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Formycon gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,0 Prozent auf 20,10 EUR abwärts.

Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 5,0 Prozent bei 20,10 EUR. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,10 EUR ab. Bei 21,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 16.342 Stück.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 220,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.

Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6,34 Mio. EUR gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,622 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

