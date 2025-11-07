Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag billiger

So entwickelt sich Formycon

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Formycon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 19,32 EUR.

Die Formycon-Aktie notierte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 19,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 19,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,05 EUR. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.237 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 64,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 233,33 Prozent zulegen. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 1,55 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die Formycon-Aktie im Durchschnitt mit 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6,34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umsetzen können.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Formycon im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,622 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an