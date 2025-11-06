Formycon Aktie News: Formycon schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Formycon gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Formycon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 20,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 20,20 EUR zu. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,20 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.706 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. 218,81 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Formycon-Aktie wird bei 41,75 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,622 EUR je Formycon-Aktie.

