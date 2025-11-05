Formycon Aktie News: Formycon am Mittwochnachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 20,20 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 20,20 EUR. Die Formycon-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,00 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,00 EUR. Bisher wurden heute 36.368 Formycon-Aktien gehandelt.

Am 10.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 218,81 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Abschläge von 5,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Formycon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Formycon 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Formycon mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,622 EUR je Formycon-Aktie.

