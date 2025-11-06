Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagmittag kaum verändert

Formycon im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 19,98 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Formycon-Aktie um 11:38 Uhr im XETRA-Handel bei 19,98 EUR. Die Formycon-Aktie legte bis auf 20,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 19,86 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,10 EUR. Bisher wurden heute 4.153 Formycon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 68,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 4,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Formycon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 41,75 EUR an.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Formycon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR im Vergleich zu 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Formycon veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,622 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

