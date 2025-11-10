DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.310 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
So bewegt sich Formycon

Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag höher

10.11.25 16:08 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag höher

Die Aktie von Formycon zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Formycon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 20,10 EUR.

Formycon AG
19,76 EUR 0,42 EUR 2,17%
Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere um 15:50 Uhr 4,1 Prozent. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,35 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,34 EUR. Der Tagesumsatz der Formycon-Aktie belief sich zuletzt auf 13.819 Aktien.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 68,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,02 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 5,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Formycon 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,75 EUR aus.

Am 19.05.2016 äußerte sich Formycon zu den Kennzahlen des am 31.03.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,34 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,622 EUR je Formycon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

