Formycon Aktie News: Formycon am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 20,05 EUR.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 20,05 EUR. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 20,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,05 EUR. Bisher wurden heute 1.348 Formycon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 221,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 6,34 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,622 EUR je Formycon-Aktie.

