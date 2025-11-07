DAX23.551 -0,8%Est505.577 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Blick auf Aktienkurs

Formycon Aktie News: Formycon büßt am Mittag ein

07.11.25 12:04 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon büßt am Mittag ein

Die Aktie von Formycon gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Formycon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 19,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Formycon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 2,2 Prozent auf 19,76 EUR. Die Formycon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,74 EUR ab. Bei 20,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 12.301 Formycon-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 64,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 225,91 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 3,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Formycon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Formycon am 19.05.2016. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 6,34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Formycon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Formycon einen Verlust von -2,622 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

