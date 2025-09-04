Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagvormittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Formycon. Das Papier von Formycon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 23,00 EUR.

Das Papier von Formycon legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 23,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Formycon-Aktie bei 23,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 230 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 180,00 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Formycon-Aktie mit einem Verlust von 16,61 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 6,34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

2025 dürfte Formycon einen Verlust von -2,111 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze

Formycon-Aktie zieht kräftig an: Biosimilar-Vermarktung in Nordamerika bringt neue Einnahmequellen