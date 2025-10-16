Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Formycon. Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Formycon-Aktie konnte um 15:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 23,95 EUR. Die Formycon-Aktie legte bis auf 24,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.104 Formycon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 168,89 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 24,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75 EUR an.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,267 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

