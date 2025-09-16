Formycon Aktie News: Formycon am Mittwochvormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Formycon. Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 09:07 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 22,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Formycon-Aktie bei 22,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Formycon-Aktien beläuft sich auf 5.797 Stück.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 187,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 abgelaufenen Quartal legte Formycon am 19.05.2016 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 6,34 Mio. EUR gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Formycon.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,111 EUR je Formycon-Aktie.

