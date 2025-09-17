Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagvormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 22,55 EUR.

Das Papier von Formycon legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 22,55 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,85 EUR an. Bei 22,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.774 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 64,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,94 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,34 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,34 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,154 EUR je Formycon-Aktie.

