Formycon Aktie News: Formycon schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Formycon zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Formycon-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 15:53 Uhr ging es für das Formycon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 24,40 EUR. Die Formycon-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,05 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.647 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 62,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,39 Prozent.
Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75 EUR an.
Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.
Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Formycon-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.
Nachrichten zu Formycon AG
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.06.2025
|Formycon Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
