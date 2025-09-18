Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Formycon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 23,10 EUR ab.

Um 15:42 Uhr ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 23,10 EUR. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 23,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.996 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 64,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 178,79 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Mit Abgaben von 16,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon die Kennzahlen zum am 31.03.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Formycon-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2025 einen Verlust in Höhe von -2,154 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Formycon-Aktie unter Druck: Formycon in H1 mit Umsatzrückgang

Formycon-Aktie setzt sich ach Nachrichten zu FYB206 an SDAX-Spitze