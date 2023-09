freenet Aktie News: freenet am Donnerstagnachmittag verlustreich

So entwickelt sich freenet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 22,66 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 22,66 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,50 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.259 freenet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,46 EUR) erklomm das Papier am 15.05.2023. 16,77 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,62 EUR ab. Mit Abgaben von 17,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,77 EUR für die freenet-Aktie aus.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 637,80 EUR in den Büchern – ein Minus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 675,50 EUR erwirtschaftet hatte.

freenet wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von freenet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

