Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 33,52 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 33,52 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,63 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 236.613 Fresenius SE-Aktien.

Am 13.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,03 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,50 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,61 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,873 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,84 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 47,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,89 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

