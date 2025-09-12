Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag im Plus

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 46,80 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 46,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 46,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,67 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.897 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 48,07 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 48,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 50,81 EUR.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,66 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,58 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,36 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

