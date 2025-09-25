DAX23.642 +0,5%ESt505.472 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1683 +0,2%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Notierung im Blick

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

26.09.25 09:27 Uhr
Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 46,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
46,13 EUR 0,23 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fresenius SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,06 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie sank bis auf 45,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.024 Fresenius SE-Aktien.

Bei einem Wert von 48,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 4,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (31,60 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,81 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius SECo BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.09.2025Fresenius SECo BuyUBS AG
25.08.2025Fresenius SECo KaufenDZ BANK
