Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 46,62 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 46,62 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,33 EUR. Bei 46,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 184.338 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,07 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 32,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,81 EUR an.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,36 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren verdient
DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Fresenius SE-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Fresenius SE-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Fresenius SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|25.08.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.05.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.2025
|Fresenius SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.2024
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen