Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 46,62 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 46,62 EUR. Im Tief verlor die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,33 EUR. Bei 46,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 184.338 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (48,07 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 32,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,81 EUR an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE -0,66 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,36 EUR fest.

