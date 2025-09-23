Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag tiefer

Fresenius SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 46,52 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 46,52 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 46,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 84.997 Stück.

Bei 48,07 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,33 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 31,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 50,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Fresenius SE am 06.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,66 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,58 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Fresenius SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,36 EUR je Aktie belaufen.

