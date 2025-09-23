Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 46,93 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 46,93 EUR. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,93 EUR nach. Bei 47,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 8.610 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,43 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,60 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 32,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Fresenius SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,81 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Fresenius SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,36 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

