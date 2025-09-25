Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Fresenius SE-Kurs

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 46,55 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 46,55 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 46,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,16 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 153.452 Aktien.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Bei 31,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 50,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,66 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent auf 5,58 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Fresenius SE am 05.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

