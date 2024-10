Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 33,14 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 33,14 EUR. In der Spitze büßte die Fresenius SE-Aktie bis auf 32,95 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 224.314 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,03 EUR) erklomm das Papier am 13.09.2024. Gewinne von 5,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,79 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,870 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,84 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Am 31.07.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

