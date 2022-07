Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE stabilisiert sich am Vormittag

Die Fresenius SE-Aktie wies um 19.07.2022 09:22:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,21 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 27,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 26,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 25.073 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 47,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 42,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 26,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,60 Prozent.

Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 42,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 04.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,83 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,78 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 9.720,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 8.984,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Fresenius SE am 02.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,46 EUR je Fresenius SE-Aktie.

