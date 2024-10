Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 33,45 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 33,45 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,06 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 277.791 Fresenius SE-Aktien.

Am 13.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,72 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,870 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 38,84 EUR.

Am 31.07.2024 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 04.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,85 EUR je Aktie belaufen.

