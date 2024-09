Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Montagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 33,44 EUR zu.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 33,44 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 33,45 EUR zu. Bei 33,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.070 Stück gehandelt.

Am 13.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,03 EUR. Gewinne von 4,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 23,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,44 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,873 EUR je Fresenius SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,84 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fresenius SE ein Ergebnis je Aktie von 0,14 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 04.11.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

