Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Mittag ins Minus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Fresenius SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 43,03 EUR.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 43,03 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,94 EUR aus. Bei 43,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 131.688 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,06 EUR erreichte der Titel am 07.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,39 Prozent wieder erreichen. Am 25.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 35,37 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,00 EUR an.

Fresenius SE ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,93 Prozent auf 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,70 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Fresenius SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

